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الأربعاء، 16-09-2020 01:22 م عبد القادر وحيد- متابعات
خلال مقابلة حية معها، وصف جيم كريمر مذيع قناة  " سي. إن. بي. سي"، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بـ"نانسي المجنونة".
وأضاف الإعلامي كريمر بعدها أن ذلك للتعبير عن مدى فظاعة استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهذا الوصف، عندما يتحدث عن المسؤولة الديمقراطية.
وخلال حديثه مع بيلوسي عن حزم المساعدة للتخفيف من آثار الجائحة، والتي أصبحت معلقة بسبب التنافس الحزبي في الولايات المتحدة علق كريمر قائلا: " أي صفقة يمكن أن تعقد يا نانسي المجنونة؟" .
وتابع قائلا: " هذا المصطلح يستخدمه الرئيس. أنا أكنّ احتراما كبيرا لك، ولن أستخدم هذا المصطلح أبدا" ، في إشارة إلى اللقب الذي يستخدمه ترمب للسخرية من بيلوسي.
بينما ردت بيلوسي وهي تضحك: "لكنك قلتها" ، فجاوب المحاور:" أنت تعرفين ما كنت أعنيه"، في مسعى لتحويل الخطأ إلى مزحة.
كما تدخلت بيلوسي بالقول:" أعرف ما تقصده"، وذلك قبل أن تهاجم ترامب لأنه من أطلق هذا اللقب.

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