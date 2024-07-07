في انتظار صدور قرار.. النيابة تتسلم محضر شيرين ضد حسام حبيب





تسلمت النيابة العامة، بالقاهرة الجديدة، محضر الشرطة الذي حررته الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد حساب حبيب في اتهامه بالتعدي عليها بالضرب في منطقة التجمع الأول.

وكشف مصدر قضائي، مطلع على واقعة تعدي حسام حبيب على الفنانة شيرين عبدالوهاب، أنه لم يتم إصدار أي قرار بشأن الواقعة حتى الأن.

وأوضح المصدر، أن النيابة العامة تسلمت محضر الشرطة فقط، دون حضور حسام حبيب أو الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد، تحرير الفنانة شيرين عبدالوهاب محضر ضد طليقها حسام حبيب تتهمه بالتعدي عليها، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعدة جروح خطيرة بعد اعتداء طليقها حسام حبيب عليها.

ونشر نشطاء السوشيال ميديا عدة منشورات مأخوذة من مواقع مصرية متعددة حول المحضر الذي حررته الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد طليقها حسام حبيب وتوجيهها لإجراء الفحص الطبي في المستشفى المختص.

وأقرت شيرين عبد الوهاب في المحضر أنها تعرضت للضرب المبرح في عدة اماكن من الجسم أبرزها الرأس.

وتفاعل نشطاء السوشيال ميديا على الفور، مع المنشورات المتداولة عن ضرب شيرين عبدالوهاب ومساندتها معنوية وسط حالة من الحزن على حالها.

ووجه البعض كلمات اللوم للفنانة شيرين عبد الوهاب لأنها هي من أدخلت حسام حبيب في حياتها وتمسكت به رغم الخلافات العديدة التي نشبت بينهما طوال السنوات الماضية وتصدرت السوشيال ميديا حينها خاصة أنه في كل مرة تتحدث عن بشاعة تصرفاته وبعد الحصول على تعاطف الجمهور تعود له مرة أخرى.