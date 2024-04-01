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في أيامه الأخيرة.. ماذا تعرف عن سرطان "الساركوما" الذي أصاب وسيم يوسف

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وسيم يوسف
الإثنين، 01-04-2024 11:51 ص

أثار خبر إصابة الداعية الإماراتي وسيم يوسف بنوع "نادر" من السرطانات، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فما هو سرطان "الساركوما".

 

ماهو الساركوما؟

 

والساركوما مصطلح عام لمجموعة واسعة من السرطانات، التي تُصيب العظام والأنسجة الرخوة (وتُدعى أيضا الأنسجة الضامة) (ساركوما النسيج الرخو).

 

الأعراض

 

تتضمن أعراض الساركوما ما يلي:

- ورم يمكن الشعور به خلال الجلد قد يكون مؤلمًا أو غير مؤلم

ألم العِظام.

- تكسر في العظم يحدث على نحو غير متوقع، كأن يحدث عقب إصابة بسيطة أو عند عدم وجود أي إصابة على الإطلاق.

- ألم البطن.

- فقدان الوزن.

 

أسباب الإصابة:

- السبب الرئيسي للساركوما غير معروف.

- بشكل عام، يظهر السرطان عندما تحدث تغيرات (طفرات) في الحمض النووي للخلايا. الحمض النووي الموجود داخل الخلايا يحمل عددا كبيرا من الجينات الفردية، كل واحد من هذه الجينات يحمل تعليمات تخبر الخلية بوظائفها، وبكيفية النمو والانقسام.

 

وتدفع الطفرات الخلايا للنمو والانقسام بشكل خارج عن السيطرة كما أنها تحثها على البقاء في الوقت الذي تموت فيه الخلايا الطبيعية، وعند حدوث ذلك، يؤدي تراكم الخلايا غير الطبيعية لتكوّن ورم. ويمكن أن تنفصل بعض الخلايا وتنتشر حيث تنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم.

 

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أعلن الداعية الإماراتي وسيم يوسف، عبر مقطع فيديو، إصابته بمرض السرطان.