فيلم وثائقي جديد يستكشف لغز «طفل تيتانيك المجهول»

«طفل تيتانيك المجهول»

بعد أيام من اصطدام السفينة تيتانيك بجبل جليدي، أرسلت سفينة مشرحة كندية إلى شمال المحيط الأطلسي، حيث واجه البحارة مشهدًا مروّعًا: مئات الجثث المتجمدة تطفو على المياه الباردة، ومن بين القتلى صبي صغير.



قال جون سنو جونيور، المحنط على متن السفينة ماكاي بينيت، لمراسل من "هاليفاكس هيرالد" بعد أن عادت سفينة التلجراف إلى الميناء ومعها أكثر من 200 جثة في أواخر أبريل 1912: "لقد جاء عائمًا نحونا بوجه مقلوب قليلاً". وأشار إلى أن العشرات من القتلى الذين عثر عليهم كانوا مشوهين لدرجة أنه كان لابد من دفنهم في البحر.



بسبب عدم تمكنهم من التعرف على الطفل، تأثر البحارة لدرجة أنهم أقاموا جنازة ودفنوه في مقبرة هاليفاكس مع شاهد قبر مكرس لـ "ذكرى الطفل المجهول".



ظلت هوية الصبي غامضة لما يقرب من قرن إلى أن قامت مجموعة من خبراء الطب الشرعي بتجميعها تدريجيًا باستخدام اختراقات في تقنية الحمض النووي، واكتشاف زوج من الأحذية الصغيرة، والتي احتفظ بها رقيب في شرطة هاليفاكس مكلف بحرق جميع ملابس الضحايا في عام 1912. لم يستطع دفع نفسه لحرق ما تبقى من أصغر ضحية استعادها البحارة.



ويسلط "The Curious Life and Death of…"، وهو مسلسل وثائقي جديد يعرض على قناة "سميثسونيان" لأول مرة يوم الأحد، الضوء على الصبي المجهول الذي عثر على جثته بين ضحايا "تيتانيك".



يقدم المسلسل المؤلف من ستة أجزاء، الذي استضافه المؤلف الحائز على جوائز ليندسي فيتزاريس، وهو مؤرخ مقيم في لندن، دراسة تفصيلية مضنية للظروف المحيطة بوفاة الجميع من أباطرة المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار إلى المخادع هاري هوديني وموسيقي رولينج ستونز بريان جونز.



قال فيتزاريس ( 38 عامًا) إن " سيدني ليزلي جودوين"، في إشارة إلى "الطفل المجهول" والذي يبث في 20 سبتمبر، هو واحد من أكثر الحلقات إثارة في المسلسل، موضحًا أن "القصة مؤثرة حقًا وتستمر في الإعجاب".



بدأ العلماء في التحقيق في هذا اللغز في أواخر التسعينيات عندما اقتنع المنحدرون من الأسرة الاسكندنافية الذين كانوا من بين 1500 من ضحايا التايتانيك بأنهم مرتبطون بالطفل الصغير، وفقًا لفيتزاريس.



في عام 2002 ، تم استخراج الرفات - شظية عظمية طولها ستة بوصات وثلاثة أسنان تم العثور عليها في القبر. بدا أن الباحثين الذين استخدموا أحدث تقنيات الحمض النووي المتاحة في ذلك الوقت قد حلوا اللغز.



على الرغم من أن طفلين من الأطفال الذين لقوا حتفهم في تيتانيك بدا أنهما يتشاركان في الحمض النووي المتقدري المتطابق تقريبًا، والذي ينتقل من الأمهات إلى أطفالهن عبر خلية البويضة. وخلصوا إلى أن الرفات تخص إينو فيلجامي بانولا، الذي كان يبلغ من العمر 13 شهرًا عندما غرق في البحر.



لكن اللغز تعمق عندما تقدمت عائلة كندية للتبرع بزوج من الأحذية البنية لمتحف هاليفاكس البحري في المحيط الأطلسي بعد ذلك بعامين. إذ زعموا أن الحذاء قد أخذ من جدهم الرقيب، كلارنس نورثوفر من شرطة هاليفاكس، الذي كان مسؤولاً عن حراسة الجثث التي تم العثور عليها.

احتفظ بها نورثوفر في درج مكتبه في مركز الشرطة حتى تقاعد. أسفل أحد الأحذية كتب: "تم العثور على حذاء للطفل الوحيد. إس إس تيتانيك 1912".



عاد فريق الباحثين إلى لوحة الرسم. لسبب واحد، كانت الأحذية كبيرة جدًا بالنسبة لطفل يبلغ من العمر 13 شهرًا، وبعد اختبار شامل، وجد الباحثون أن الأحذية صنعت بالفعل في إنجلترا، وليس في اسكندنافيا. من المحتمل أن يكون الحذاء يخص صبيًا بريطانيًا، وبفضل التقدم في تكنولوجيا الحمض النووي، تمكن العلماء هذه المرة من إجراء تطابق نهائي.



في عام 2008، تم التعرف على الطفل المجهول أخيرًا بعد اختباره في مختبر تحديد الحمض النووي للقوات المسلحة الأمريكية في ماريلاند.



كان سيدني ليزلي جودوين (19 شهرًا)، وهو الابن الأصغر لفريدريك وأوجستا جودوين، اللذين أبحرو من إنجلترا مع أطفالهما الستة للانضمام إلى العائلة في شلالات نياجرا، نيويورك ، وبدء حياة جديدة، بعد تعيين فريدريك لتولي وظيفة في محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهرومائية، وفقا للتقارير.



لكن العائلة غيرت السفنية في اللحظة الأخيرة عندما أصبح من الممكن لطفلتها الكبرى، ليليان البالغة من العمر 16 عامًا، الانضمام إليهم في الرحلة.



استبدلوا تذاكرهم من الدرجة الثانية على متن "إس إس نيويورك" بالسفر على تيتانيك. حتى أنهم كانوا يأملون في أن المدخرات "ستمنح أنفسهم بداية أسرع عند وصولهم" إلى أمريكا، كما أخبر أحدهم صحيفة "ذا تورنتو ستار".



جميع أفراد الأسرة الثمانية - ستة أطفال - لقوا حتفهم. قال فيتزاريس، "القصة مفجعة"، تروى أيضًا "تواريخ جانبية مثيرة للاهتمام" لتيتانيك في الفيلم الوثائقي.



"على سبيل المثال، عندما ضربت تيتانيك الجبل الجليدي لأول مرة، ذكرت التقارير الإخبارية الأولية أنه لم يكن هناك ضحايا"، بحسب فيتزاريس، الذي ينبع افتتانه بالموت طوال حياته من رحلات "صيد الأشباح" التي أخذها عندما كان طفلاً مع جدته في المقابر بشيكاغو، كما أخبر صحيفة "نيويورك بوست".



قطعت الاتصالات مع السفينة تيتانيك عندما قامت مختلف سفن الإنقاذ بتشغيل التلغراف اللاسلكي، وهي تقنية كانت جديدة في ذلك الوقت في عام 1912، قبل أن يتم الكشف عن الرعب الكامل بعد أيام فقط من تصادم 15 أبريل عندما تمكن المراسلون من مقابلة الناجين الذين عادوا إلى إنجلترا.



قال فيتزاريس: "لم تكن هذه هي الأخبار الكاذبة في ذلك الوقت، فقط الكثير من الإشارات المتقاطعة".