الجمعة 28 أغسطس 2020
توقيت مصر 18:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اغتصاب فتاة على يد 30 رجلًا

فيلم سري عن «ووهان» أثناء إغلاق فيروس كورونا

"الداخلية" تعاقب 3 آلاف سائق بسبب الكمامة

بعد 37 عامًا في السجن.. المحكمة تبرئ متهمًا بالقتل والاغتصاب

اختفاء شقيقة زعيم كوريا الشمالية في ظروف غامضة

"كلوب" يزف بشرى سارة لجمهور ليفربول

مستشارة ألمانيا: الحياة لن تعود لطبيعتها وكورونا سيتفاقم

الـ"كاف" يحدد موعد نصف نهائي أبطال إفريقيا

كيف تنقص وزنك وتتغلب على الإدمان أثناء النوم؟ دراسة مثيرة تجيب

إعلامي عن غرامة انتخابات الشيوخ : الناس اللى على باب الله هتدفع إزاى

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

فيلم سري عن «ووهان» أثناء إغلاق فيروس كورونا

فيلم سري عن «ووهان» أثناء إغلاق فيروس كورونا
فيلم سري عن «ووهان» أثناء إغلاق فيروس كورونا
 
الجمعة، 28-08-2020 06:08 م فتحي مجدي
أنتج الفنان الصيني المنشق آي ويوي، فيلمًا سريًا بعنوان: "التتويج" تم تصويره إبان الإغلاق الذي تم فرضه على مدينة ووهان، وسط الصين، معقل فيروس كورونا المستجد. 

قال الفنان المعروف دوليًا، الذي لفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الحكومي في الصين، إن لديه فريق كاميرا على الأرض يصور مدة الحجر الصحي في المدينة حيث يقول خبراء الصحة إن (كوفيد – 19) ظهر لأول مرة. العام الماضي.


وقال بيان على موقع الفنان الرسمي على الإنترنت: "لقد احتلت الصين مكانة القوة العظمى على المسرح العالمي، ومع ذلك لا تزال غير مفهومة بشكل جيد من قبل الدول الأخرى". 

وأضاف: "من منظور الوباء، يصور فيلم" التتويج "بوضوح إدارة الأزمات الصينية وآلة السيطرة الاجتماعية، من خلال المراقبة وغسل الدماغ الأيديولوجي والتصميم الغاشم للسيطرة على كل جانب من جوانب المجتمع"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".
ولأكثر من شهرين، عانى سكان ووهان البالغ عددهم 11 مليون نسمة من الإغلاق مع انتشار فيروس كورونا.

وكانت ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين وشهدت أكبر عدد من الوفيات. وتم إغلاق المدينة ومعظم المقاطعة المحيطة بها من أواخر يناير إلى أوائل أبريل. ولم يتمكن السكان من مغادرة المدينة أو دخولها وكانوا مقيدين في الغالب في منازلهم.

تم إيقاف انتشار المرض في الصين تقريبًا، على الرغم من ظهور حالات تفشي متفرقة بشكل متقطع.

ووفق بيان مخرج الفيلم الذي أخرج عن بعد من أوروبا، فإن "الفيلم يظهر التغيرات التي حدثت في المدينة وفي الفضاء الأفراد تحت تأثير الفيروس. إنه يوضح قيمة الحياة الفردية في البيئة السياسية، مما يعكس الصعوبات التي نواجهها كأفراد ودول في سياق العولمة". 


وأضاف: "والنتيجة في النهاية هي مجتمع يفتقر إلى الثقة والشفافية واحترام الإنسانية. على الرغم من الحجم المثير للإعجاب وسرعة إغلاق ووهان، فإننا نواجه سؤالًا وجوديًا أكثر: هل يمكن للحضارة أن تعيش بدون الإنسانية؟ هل يمكن للدول الاعتماد على بعضها البعض دون شفافية أو ثقة؟".

وصرح المخرج الصيني لوكالة "أسوشيتيد برس" في وقت سابق بأن أصدقاءه الفنانين في ووهان كانوا يرسلون له لقطات، حتى من المستشفى، مما يمنحه صورًا متعددة الزوايا للحظات الضعيفة والعابرة للمدينة خلال إغلاقها غير المسبوق.

وقال "آي" في مايو: "أعتقد أن الصين تعاملت مع الأمر بشكل أفضل (من السارس) لأنهم أكثر خبرة". لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك نقص في الشفافية.

وأضاف: "لقد تعمدوا (الحكومة الصينية) التستر على الوباء بأكمله باعتباره سرًا لعدة أسابيع. بمعنى ما، لن يتغيروا أبدًا".

وألقي القبض على المخرج الصيني في مطار بكين في أبريل 2011 وسجن لمدة 81 يومًا دون تفسير. وقال: "لقد اختفيت"، في إشارة إلى سجنه لأكثر من شهرين.

بعد إطلاق سراحه، قالت الصين إن "آي" اعترف بالتهرب الضريبي وفرضت عليه غرامة قدرها 2.4 مليون دولار. 

ومنذ ذلك الحين، غادر الصين بجواز سفره الصيني وله قانونًا الحق في العودة إلى وطنه. كانت زيارته الأخيرة إلى مكان ولادته بعد بضعة أشهر من مغادرته لأول مرة في يوليو 2015، على حد قول الاستوديو الخاص به.
 

إقرأ ايضا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: هذا هو السبب وراء عودة الجمعة

شقيقة زعيم كوريا الشمالية

اختفاء شقيقة زعيم كوريا الشمالية في ظروف غامضة

ميركل

مستشارة ألمانيا: الحياة لن تعود لطبيعتها وكورونا سيتفاقم

 

أخبار متعلقة

رغم انخفاض الإصابات.. تحذير عاجل من الصحة

ارشيف

"مرض نادر وخطير".. طبيب مؤمن زكريا يصدم محبيه

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس يكشف موعد احتمال عودة ذروة كورونا

الأوقاف

الأوقاف: خطبة الجمعة الأسبوع المقبل مهمة للغاية

أرشيفية

قبل الشتاء.. الصحة توجه مناشدة عاجلة للمواطنين

الوزراء

بشرى.. توفير وظائف للعائدين من الخارج بسبب كورونا