فيلم سري عن «ووهان» أثناء إغلاق فيروس كورونا

الجمعة، 28-08-2020
06:08 م
فتحي مجدي
أنتج الفنان الصين
ي المنشق آي ويوي، فيلمًا سريًا بعنوان: "التتويج" تم تصويره إبان الإغلاق الذي تم فرضه على مدينة ووهان
، وسط الصين
، معقل فيروس كورونا
المستجد.
قال الفنان المعروف دوليًا، الذي لفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الحكومي في الصين
، إن لديه فريق كاميرا على الأرض يصور مدة الحجر الصحي في المدينة حيث يقول خبراء الصحة إن (كوفيد – 19) ظهر لأول مرة. العام الماضي.
وقال بيان على موقع الفنان الرسمي على الإنترنت: "لقد احتلت الصين
مكانة القوة العظمى على المسرح العالمي، ومع ذلك لا تزال غير مفهومة بشكل جيد من قبل الدول الأخرى".
وأضاف: "من منظور الوباء، يصور فيلم" التتويج "بوضوح إدارة الأزمات الصين
ية وآلة السيطرة الاجتماعية، من خلال المراقبة وغسل الدماغ الأيديولوجي والتصميم الغاشم للسيطرة على كل جانب من جوانب المجتمع"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".
ولأكثر من شهرين، عانى سكان ووهان
البالغ عددهم 11 مليون نسمة من الإغلاق مع انتشار فيروس كورونا
.
وكانت ووهان
بؤرة تفشي فيروس كورونا
في الصين
وشهدت أكبر عدد من الوفيات. وتم إغلاق المدينة ومعظم المقاطعة المحيطة بها من أواخر يناير إلى أوائل أبريل. ولم يتمكن السكان من مغادرة المدينة أو دخولها وكانوا مقيدين في الغالب في منازلهم.
تم إيقاف انتشار المرض في الصين
تقريبًا، على الرغم من ظهور حالات تفشي متفرقة بشكل متقطع.
ووفق بيان مخرج الفيلم الذي أخرج عن بعد من أوروبا، فإن "الفيلم يظهر التغيرات التي حدثت في المدينة وفي الفضاء الأفراد تحت تأثير الفيروس. إنه يوضح قيمة الحياة الفردية في البيئة السياسية، مما يعكس الصعوبات التي نواجهها كأفراد ودول في سياق العولمة".
وأضاف: "والنتيجة في النهاية هي مجتمع يفتقر إلى الثقة والشفافية واحترام الإنسانية. على الرغم من الحجم المثير للإعجاب وسرعة إغلاق ووهان
، فإننا نواجه سؤالًا وجوديًا أكثر: هل يمكن للحضارة أن تعيش بدون الإنسانية؟ هل يمكن للدول الاعتماد على بعضها البعض دون شفافية أو ثقة؟".
وصرح المخرج الصين
ي لوكالة "أسوشيتيد برس" في وقت سابق بأن أصدقاءه الفنانين في ووهان
كانوا يرسلون له لقطات، حتى من المستشفى، مما يمنحه صورًا متعددة الزوايا للحظات الضعيفة والعابرة للمدينة خلال إغلاقها غير المسبوق.
وقال "آي" في مايو: "أعتقد أن الصين
تعاملت مع الأمر بشكل أفضل (من السارس) لأنهم أكثر خبرة". لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك نقص في الشفافية.
وأضاف: "لقد تعمدوا (الحكومة الصين
ية) التستر على الوباء بأكمله باعتباره سرًا لعدة أسابيع. بمعنى ما، لن يتغيروا أبدًا".
وألقي القبض على المخرج الصين
ي في مطار بكين في أبريل 2011 وسجن لمدة 81 يومًا دون تفسير. وقال: "لقد اختفيت"، في إشارة إلى سجنه لأكثر من شهرين.
بعد إطلاق سراحه، قالت الصين
إن "آي" اعترف بالتهرب الضريبي وفرضت عليه غرامة قدرها 2.4 مليون دولار.
ومنذ ذلك الحين، غادر الصين
بجواز سفره الصين
ي وله قانونًا الحق في العودة إلى وطنه. كانت زيارته الأخيرة إلى مكان ولادته بعد بضعة أشهر من مغادرته لأول مرة في يوليو 2015، على حد قول الاستوديو الخاص به.