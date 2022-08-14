فيفي عبده تخلع العباءة والحجاب على شاطئ البحر وتظهر بفستان جرئ

الأحد، 14-08-2022
12:38 م
فاجأت الفنانة
والراقصة فيفي عبده
، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي
"إنستجرام"، بخلع العباءة والحجاب
بعد ظهورها بهما على شاطئ البحر،
والظهور بفستان جرئ مفتوح الصدر.
وعبّر البعض عن صدمتهم بما تظهر عليه الفنانة
الكبيرة، وقال بعضهم معلقًا
" حيرتينا معاكي.. شوية بالحجاب
وشوية قالعة وترقصي؟".
وكانت قد أطلت فيفي عبده
بفيديو ترتدي فيه عباءةً وحجاباً، ما أثار
استغراب المتابعين، الذين اعتقدوا في بادئ الأمر أنها اعتمدت الحجاب
بشكل نهائي.
وقالت فيفي عبده
: "جيت على البحر هنا بدري عشان أنزل البحر، وبدأت
الناس تيجي عشان تسبح، فقلت لهم هاتوا لي جلابية ألبسها عشان أصور الفيديو، عشان
مش هنخلص من كلام الناس عالسوشيال ميديالو صوروني بالمايوه، وأنا كده هسبح
بالجلابية".