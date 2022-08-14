الأحد 14 أغسطس 2022
توقيت مصر 15:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

التحريات تفجر مفاجأة عن حريق كنيسة إمبابة وسبب ارتفاع عدد الضحايا

الأزهر يعلن عن مساعدات مادية عاجلة لأسر ضحايا حريق كنيسة إمبابة (تفاصيل)

«أنا هعيسش ليه.. أنا هحصل إخواتي».. تفاصيل وفاة 4 أشقاء بطريقة مأساوية في الفيوم

مصرع 41 وإصابة العشرات في حريق كنيسة إمبابة.. والرئيس يُعلق

بدأت من النادي وانتهت في شقة.. تفاصيل فضيحة جنسية بين عضوين بالأهلي

فيفي عبده تخلع العباءة والحجاب على شاطئ البحر وتظهر بفستان جرئ

ياسمين نيار تفضح علاقتها بـ أحمد عز والأخير يقاضيها

هل تذكرون «فتاة المعادي»؟.. تنفيذ حكم الإعدام في قاتليها

بعد الإطلاع على السبب..عمر هريدي يعلن الانسحاب من الدفاع عن قاتل شيماء جمال

بيان من الداخلية بشأن شخص تعدى على مؤذن المسجد وتسبب في إلغاء صلاة الجمعة

ADS
 

فيفي عبده تخلع العباءة والحجاب على شاطئ البحر وتظهر بفستان جرئ

فيفي-عبده-تثير-الجدل-بلباس-المحجبات-على-البحر
فيفي عبده
Native
Teads
الأحد، 14-08-2022 12:38 م


فاجأت الفنانة والراقصة فيفي عبده، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بخلع العباءة والحجاب بعد ظهورها بهما على شاطئ البحر، والظهور بفستان جرئ مفتوح الصدر.
وعبّر البعض عن صدمتهم بما تظهر عليه الفنانة الكبيرة، وقال بعضهم معلقًا " حيرتينا معاكي.. شوية بالحجاب وشوية قالعة وترقصي؟".
وكانت قد أطلت فيفي عبده بفيديو ترتدي فيه عباءةً وحجاباً، ما أثار استغراب المتابعين، الذين اعتقدوا في بادئ الأمر أنها اعتمدت الحجاب بشكل نهائي.
وقالت فيفي عبده: "جيت على البحر هنا بدري عشان أنزل البحر، وبدأت الناس تيجي عشان تسبح، فقلت لهم هاتوا لي جلابية ألبسها عشان أصور الفيديو، عشان مش هنخلص من كلام الناس عالسوشيال ميديالو صوروني بالمايوه، وأنا كده هسبح بالجلابية".

 

إقرأ ايضا

196-143940-details-imbaba-church-fire-accident_700x400

التحريات تفجر مفاجأة عن حريق كنيسة إمبابة وسبب ارتفاع عدد الضحايا

618950ff4c59b750bf7d5032

الأزهر يعلن عن مساعدات مادية عاجلة لأسر ضحايا حريق كنيسة إمبابة (تفاصيل)

127-014657-four-brothers-electrocuted-death-egypt_700x400

«أنا هعيسش ليه.. أنا هحصل إخواتي».. تفاصيل وفاة 4 أشقاء بطريقة مأساوية في الفيوم

أخبار متعلقة

غ

مشاهد صادمة من أول حفل لـ آمال ماهر بعد عودتها من الاعتزال

20220720134422260

بسبب إطلالتها الأخيرة.. فنانة شهيرة تعلن طلاقها رسميًا

30646-مايان-السيد

مايان السيد: فنان خدني شقته وكاد أن يسلبني شرفي

6495766_1658992374

طليقة فائق حسن: أصالة دخلت بيتي في غيابي رفقة زوجي وهذا ما فعلته في غرفة نومي

1538642_0

نيللي كريم: «أصبت بسرطان في الوجه وشيلت حتة من ودني»

95073-هيدى-كرم-وابنها-(2)

هيدي كرم بتصريحات صادمة.. هل تُشجع على الزنا؟