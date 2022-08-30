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فيفي عبده تتخلى عن المكياج والجمهور يبدي صدمته.. شاهد كيف أصبحت

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فيفي عبده
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الثلاثاء، 30-08-2022 10:02 ص

ظهرت الفنانة فيفي عبده، في مقطع فيديو تعزي في الفنان جورج الراسي، موجهة رسالة تعزية للشعب اللبناني وفنانين لبنان بعد وفاة المطرب الراحل جورج الراسي وزينة المرعبي مديرة أعماله في حادث سير.

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها على Instagram، قالت خلاله إنها حزينة لوفاة مطرب شاب، دون أن تذكر اسم جورج الراسي.

وأوضحت فيفي عبده: "الحقيقة الواحد حزين من امبارح بالليل عشان خاطر المطرب الشاب اللي ربنا افتكره ومعاه مديرة أعماله".

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وأضافت: "الله يرحمه حقيقي صدمة بالنسبة لنا وزعلانة جدا عشانه، بالذات أنه بيحب ابنه، ويا رب قد حبكم له يديكم صبر إن شاء الله، والبقاء لله للبنانيين وفنانين لبنان".
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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