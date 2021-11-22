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فيفي عبده:«اللي جه مصر ومتفرجش عليا يبقى مجاش»

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فيفي عبده
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الإثنين، 22-11-2021 01:30 م

أدلت الفنانة الراقصة فيفي عبده، بتصريحات جديدة أثار بعضها الجدل بين البعض، كاشفة عن عدد زيجاتها التي كانت جميعها "عرفيا" إلا واحدة.
وقالت فيفي عبده في حوار مع موقع "الفن" اللبناني، :" أنا دائماً معرضة للحسد، وبسببه وقعت في خطأ طبي أصاب أوتار قدمي ومنعني الأطباء من الحركة وأخضعوني للعلاج الطبيعي والذي استمر لعام ونصف العام، حدث هذا بعد انتهائي من الموسم الأول لبرنامجي "خلي بالك من فيفي"، وانتهت معاناتي بإجراء عملية جراحية نجحت والحمد لله وأصبحت أتحرك بشكل عادي".
وعن عدد زيجاتها، أكدت انها تزوجت خمس مرات، وقالت :" فعلاً أنا أرفض أية علاقة محرّمة ولهذا أتزوج، وإن كنت أفضّل الزواج العرفي لأن لي تجربة في بداية حياتي قبل ارتباطي بوالد ابنتي، وكانت هذه التجربة زواجاً موثقاً عند المأذون وليس عرفياً وتعذبت كثيرا لأحصل على الطلاق، وبعدها قررت أن الزواج العرفي أسهل إذا ما قرر أحد الطرفين الإنفصال خاصة الزوجة، لأنها هي التي تعاني من تعنّت الرجل إذا أراد ألا يطلقها".
وعن مدى اقتناعها بالفيديوهات التي تقدمها وتثير الجدل قالت :" طبعاً وإلا لما كنت قمت به، و"كفاية أني أقول اللي جه مصر وما اتفرجش عليا يبقى ما جاش".
 

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