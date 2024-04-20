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فيفي عبده: «أحب أصاحب الرجالة ومصاحبش الستات»

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فيفي عبده
السبت، 20-04-2024 04:48 م نسمه عبد الوهاب
قالت الفنانة فيفي عبده، إنها تحب صداقة الرجال عن صداقة النساء، معقبة: «أنا أحب الرجالة جدًا، أصاحب الرجالة ومصاحبش الستات، يضيعوكي».
وأوضحت عبده، خلال استضافتها عبر برنامج «كلام الناس»،  : «الرجالة بيعاملوكي زي أختهم، وجواهم صدق، مش غيرانين منك، مش متضايقين منك، مش بينخربوا وراكي، عشان كده بقول دايمًا الست تخلي بالها من الست اللي زيها، مش من الرجالة».
وأضافت: «الراجل سي السيد في البيت، الراجل بيحب الست اللي تعمله كل حاجة تبقى غسالة وطباخة وتعمله كل حاجة بيحبها».
وأشارت عبده، إلى تفكك الأسرة خلال الوقت الحالي: «البيت كله اتفكك، لا رجالة ولا ستات ولا أطفال ولا شبان، الكل ماسك الآيباد والموبايل بتاعه ومحدش مع بعض».

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