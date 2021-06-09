الأربعاء 09 يونيو 2021
توقيت مصر 12:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في إرهابي مصري ارتكب جريمة بشعة

الأهلي يضم كريم فؤاد بناءً على رغبة موسيماني

طبيب ينسى " شاش طبي" في بطن الفنانة فاطمة كشري بعدعملية جراحية

أول صور من حفل زفاف الأميرة حصة ابنة الملك سلمان وفستانها الفخم

ميدو: الزمالك يرغب في التعاقد مع ابني وهذا موقف العائلة

«فيس بوك» يُغلق صفحة مرتضى منصور بشكل مفاجئ

بروتوكول تعاون بين التضامن والهيئة الوطنية للإعلام

قرارات جديدة بخصوص الحرم الأثري لعدد من المواقع

معيط: هذا هو سبب فشل الإصلاح الاقتصادي في السابق

مخاطر تناول " الجبنة القريش".. قد تؤدي للإصابة بالسرطان لهذا السبب

ADS
 

«فيس بوك» يُغلق صفحة مرتضى منصور بشكل مفاجئ

image
مرتضى منصور
Native
الأربعاء، 09-06-2021 10:04 ص

فوجئ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، بإغلاق صفحته من قبل إدارة "فيس بوك" بشكل مفاجئ دون أسباب ، رغم احتواء الصفحة علي عدد كبير من المتابعين، وتوثيقها بالعلامة الزرقاء.
جدير بالذكر أنه كانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الأحد الماضي، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور،  والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
 

إقرأ ايضا

u2_1

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في إرهابي مصري ارتكب جريمة بشعة

238104

الأهلي يضم كريم فؤاد بناءً على رغبة موسيماني

2346465_1623217139

طبيب ينسى " شاش طبي" في بطن الفنانة فاطمة كشري بعدعملية جراحية

أخبار متعلقة

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف عن صفقات الزمالك للموسم الجديد: لاعب سيحبه الجمهور جدا

فرجاني ساسي

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تجديد فرجاني ساسي

خالد الغندور

خالد الغندور يفاجئ الجميع بالاعتذار: «هحاسب على كل كلمة»

فريق الأهلي

نجم الزمالك: الأهلي هو المرشح لكل البطولات مش احنا

فريق الزمالك

جمعة لمذيعة وضيف قناة الزمالك: ياريت حد يفهمهم إن فريقهم خرج من أفريقيا

"فيس بوك" يعاقب "ترامب"

"فيس بوك" يعاقب "ترامب" بإجراء مهين