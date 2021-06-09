«فيس بوك» يُغلق صفحة مرتضى منصور بشكل مفاجئ

الأربعاء، 09-06-2021
10:04 ص
فوجئ مرتضى منصور
رئيس مجلس إدارة الزمالك
السابق، بإغلاق صفحته من قبل
إدارة "فيس بوك
" بشكل مفاجئ دون أسباب ، رغم احتواء الصفحة علي عدد كبير
من المتابعين، وتوثيقها بالعلامة الزرقاء.
جدير بالذكر أنه كانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الأحد الماضي،
قد قضت بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك
السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة
الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب
والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة
الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك
أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت
إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.