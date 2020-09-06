«فيسبوك» يرفض البث المباشر لمصاب بمرض عضال يريد الانتحار

الأحد، 06-09-2020
02:44 ص
فتحي مجدي
حظر موقع "فيسبوك"، محاولة رجل مريض
بمرض عضال بث مباشر لوفاته بعد رفض طلبه للقتل الرحيم.
وكان آلان كوك (57 عامًا) قد خطط لبث لحظاته الأخيرة بعد أن قرر رفض الطعام والشراب والأدوية.
ويعاني كوك من مرض تنكسي منذ 34 عامًا، وكان قد صرح في وقت سابق قائلاً: "لقد انتهيت من وجبتي الأخيرة ... أشربها لصحتك مرة أخيرة".
وأضاف: "الطريق إلى الخلاص يبدأ، وصدقوني، أنا سعيد. لقد اتخذت قراري وأنا في سلام".
وفي بيان، قال "فيسبوك": "على الرغم من أننا نحترم قرار (السيد كوك) بالرغبة في لفت الانتباه إلى هذا السؤال المعقد، فقد اتخذنا بعد مشورة الخبراء تدابير لمنع البث المباشر
على حسابه".
وأضاف: "قواعدنا لا تسمح لنا بإظهار محاولات الانتحار
"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".
وكان كوك كتب إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالبًا إعطاؤه مهدئًا للسماح له بالموت بسلام، لكنه رد عليه بأن هذا غير مسموح به بموجب القانون الفرنسي.
وتتبنى الدول المجاورة لفرنسا، سويسرا وبلجيكا وهولندا قوانين تسمح بالموت بمساعدة طبية في بعض الحالات. لكن فرنسا قاومت هذه الخطوة تحت ضغط من الكنيسة الكاثوليكية.
وقال ماكرون في رسالة إلى كوك نشرها عبر صفحته على "فيسبوك": "لأنني لست فوق القانون، فأنا غير قادر على الاستجابة لطلبك".
وأضاف: "رغبتك هي أن تطلب مساعدة فعالة في الموت وهو أمر غير مسموح به حاليًا في بلدنا".
ويسمح قانون "كلايس ليونيتي" الخاص بإنهاء الحياة الذي تم تبنيه في عام 2016، بالتخدير العميق، لكن فقط للأشخاص الذين يعانون من حالة خطرة على المدى القصير.
ودعا كوك إلى تغيير القانون الفرنسي للسماح بالموت بمساعدة طبية في حالات مثل حالته. وتم تغذيته عن طريق التنقيط وتم توصيل جهازه الهضمي بكيس فغر القولون - وهي عملية جراحية تشمل توصيل جزء من القولون بجدار البطن الأمامي، تاركًا للمريض
فتحة بالبطن تسمى فغرة.
وتسببت حالته في حدوث تمدد في الأوعية الدموية في المخ، ويعاني من تشنجات إذا لم يأخذ دواءه. وقال كوك إنه يعاني من ألم مستمر.