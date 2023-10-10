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فيديو يوثق لحظة هجوم مقاتلي القسام على مهرجات إسرائيلي وقتل 260 شخصًا

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الثلاثاء، 10-10-2023 01:08 م


وثق مقطع فيديو لحظة هجوم مقاتلي كتائب القسام التابعة لحركة حماس على عشرات الإسرائيليين خلال مشاركتهم في حفل موسيقي قرب الحدود مع قطاع غزة.
وأظهر الفيديو عدد كبير من الإسرائيليين أثناء مشاركتهم في الحفل، فيما هاجمهم عناصر حماس بالأسلحة النارية.
وفي وقت سابق أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية "زاكا" أن مسعفيها انتشلوا حوالي 260 جثة من مهرجان موسيقي حضره الآلاف وتعرض لهجوم من قبل مسلحي حماس.
وقالت "نيويورك تايمز" إن التقارير تتحدث عن مئات المفقودين بعد فرارهم من المهرجان، الذي كان يقام قرب قطاع غزة.

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