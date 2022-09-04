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فيديو يوثق لحظة الاعتداء وطعن كويتي في مصر

Native
Teads
الأحد، 04-09-2022 09:01 ص


نشرت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، تصريحا لسفير الكويت لدى مصر "بشأن الاعتداء الذي تعرض له مواطن كويتي في القاهرة".

ووفقا للتصريح الذي نشرته الوزارة على تويتر: "‏أكد سفير الكويت لدى مصر، غانم صقر الغانم، بأن السفارة تتابع ومنذ اللحظات الأولى حالة المواطن الكويتي الذي تعرض للاعتداء في القاهرة، وضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة له".

وأضافت أن السفارة "تتابع مجريات التحقيق الذي تجريه السلطات المعنية مع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد الحادث".
وأكد الغانم أن "حالة المواطن الكويتي مستقرة ومن المحتمل مغادرته المستشفى في وقت لاحق، السبت، مشيدا بجهود السلطات الأمنية في مصر وسرعة ضبطها للجناة وتقديمهم للعدالة وتعاونها مع السفارة".
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