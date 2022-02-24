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فيديو يوثق لحظة إسقاط طائرة روسية في أوكرانيا

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الخميس، 24-02-2022 11:26 ص

وثق مقطع فيديو، لحظة سقوط واحتراق مقاتلة روسية بعد استهدافها من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وظهر في الفيديو، الدفاعات الجوية الأوكرانية تستهدف مقاتلة روسية حتى أسقطتها واحترقت، وجاء ذلك مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن عن "عملية عسكرية" داخل الأراضي الأوكرانية محذرا من تدخل أي أجنبي بالرد الفوري .فلاديمير بوتين.
شاهد هنا:
 

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