فيديو يوثق جريمة إنهاء حياة نور الدليمي حتى لحظة ضبط المتهم

وثقت كاميرات مراقبة، مقطع فيديو أظهر قيام الشاب السوري المتهم بقتـ.ل المودل العراقية نور الدليمي، بشراء بنزين من داخل محطة وقود في أربيل.

وأظهر الفيديو، لحظة دخول القاتل إلى المحطة وقيامه بشراء جالون بنزين استخدمه لإحراق جثـ.ـة المجني عليها.

وألقت الشرطة القبض على المتهم وتم إحالته إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيقات .

وكان المتحدث باسم شرطة أربيل، كشف عن وقوع مشادة كلامية بين القاتل والمجني عليها بسبب خلاف بينهما داخل فندق في أربيل.