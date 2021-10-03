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فيديو يهز القلوب.. وفاة فرد أمن بمركز أشعة أثناء سجوده في قيام الليل

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Native
الأحد، 03-10-2021 11:14 ص

تداول أصدقاء شاب في الإسكندرية مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر لحظة وفاةه ساجدا أثناء الصلاة بمقر عمله بمنطقة سموحة.
ورصدت كاميرات المراقبة المدعو "أحمد السيد"، 39 عاما، فرد أمن بمركز أشعة بمنطقة سموحة، أثناء أدائه صلاة قيام الليل وحيدا بمقر عمله.
ووفقا لمقطع الفيديو المتداول، عند دقات الساعة الثانية و51 دقيقة صباح يوم 29 سبتمبر الماضي، سقط "أحمد" على سجادة الصلاة ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
وبحسب أصدقاء المتوفى، فإن "أحمد" متزوج ولديه 3 أطفال، أكبرهم طفلة في المرحلة الإعدادية، ويقيم في منطقة "الحضرة" بحي وسط الإسكندرية.
ولاقي الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عناوين عديدة من بينها "حسن الخاتمة"، "ماذا بين وبين ربك"، "من عاش على شيء مات عليه".
ونعي أصدقاء الراحل بكلمات مؤثرة، إذ علق أشرف جابر قائلا:"ماذا بينك وبين الله يا أحمد.. زميلنا توفى وهو يصلي قيام الليل.. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة".
وأضاف "جابر":" أحمد مات ساجدا بين يدي الله.. وكنت تسعى على رزق أولادك وبنتك المريضة.. والله ما رأيناك منك إلا كل خير.. محبا للقرآن ومحافظا عليه وعلى صلاتك فعشت ومت عليها".
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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