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فيديو يُنشر لأول مرة.. ملك السعودية الأسبق يمارس السباحة

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الملك فهد
 
الأربعاء، 10-03-2021 09:09 ص

نشرت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُنشر لأول مرة يوثق لحظات نادرة في حياة ملك السعودية الراحل فهد بن عبدالعزيز، أثناء ممارسة السباحة مع ابنه الأمير عبدالعزيز بن فهد، في حمام السباحة.
ويعود تاريخ الفيديو ، الذي وثق الملك فهد، وابنه الأمير عبدالعزيز أثناء ممارسة السباحة إلى عام 1414 هجرياً، كما انتشر المقطع على نطاق واسع بين نشطاء السوشيال ميديا في السعودية.
ونال الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحظى بإعادة نشر واسع بين النشطاء.
وكان رواد التواصل تناقلوا مقطع فيديو نادر للملك فهد بن عبدالعزيز-رحمه الله-، وخادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في ضيافة الأمير عبدالعزيز بن فهد في مزرعته بالعاذرية بمنطقة الرياض، عام 1993م.
وظهر في الفيديو، الأمير عبدالعزيز بن فهد واقفَا يتحدث مع والده الملك فهد أمام جمع من المواطنين والأعيان، ثم انتقلوا إلى الاستراحة الخارجية حيث تقدمهم الملك فهد بالجلوس والملك سلمان جالساً بجانبه، حيث ظهرا يتبادلا أطراف الحديث معاً ومع الحاضرين.

 

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