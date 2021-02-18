فيديو يكشف سر تحوله الخطير..« فضل شاكر من ملِك الإحساس إلى الإرهاب»
فضل شاكر
الخميس، 18-02-202111:21 صالمصريون
أطلق الفنان اللبناني، فضل شاكر، أغنية جديدة بعد سنوات من التوقف، بعد صدور
حكمين غيابيين بحقه، قضيا بسجنه 22 عاما مع الأشغال الشاقة إضافة إلى تجريده من
حقوقه المدنية.
وطرح المطرب اللبناني فضل شاكر، الذي أثار في الأعوام الأخيرة الكثير من
الجدل بسبب مواقفه السياسية، أغنيةه الجديدة "ليه" باللهجة الخليجية.
وأصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية في 16 ديسمبر من العام الماضي 2020،
حكمين غيابيين على فضل شاكر، الأول بسجنه 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب
التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.
أما الحكم الثاني فقضى بسجن شاكر 7 سنوات، وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم
تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.
وكانت المحكمة العسكرية في لبنان، قد أصدرت حكما عام 2017 بإعدام أحمد الأسير
بتهمة القيام بأعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني، في مدينة صيدا جنوب لبنان عام
2013.
وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية أحمد الأسير، أثناء محاولته الفرار إلى مصر
بجواز سفر مزور عام 2015، فيما لا يزال فضل شاكر متواريا عن الأنظار.
ويرصد الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رحلة فضل شاكر من
الفن إلى الإرهاب وسبب تحوله الخطير.