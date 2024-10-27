فيديو يثير ضجة بالكويت.. شاب يتحرش بفتاة داخل مركز تسوق

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن القبض على شخص ظهر في فيديو يعتدي بالضرب على فتاة في أحد مراكز التسوق بالكويت.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في إكس، إنه تم رفع دعوى قضائية ضد الرجل الذي تم القبض عليه بعد أن ظل بعيدًا عن الأنظار لفترة من الوقت.

وحول صحة الفتاة، أضافت أنها بخير وغادرت المستشفى، ولا صحة لما تم تداوله عن حالتها الصحية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو لشخص يعتدي على فتاة داخل مركز تسوق تجاري في الكويت.

وأوضحوا أن الواقعة تم توثيقها في مول "كويت ماجيك"، وعند حضور الشرطة تمكن من الهروب ، مشيرين إلى أن الفتاة تم نقلها إلى مستشفى العدان.