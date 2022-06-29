الأربعاء 29 يونيو 2022
توقيت مصر 23:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو يثر الجدل لـ شيماء جمال قبل مقتلها.. ماتت ولم تلتزم بنصائحها لمتابعيها

فيديو مؤثر.. سوداني تائه في الصحراء يترك وصيته قبل لحظات من وفاته عطشًا

وكيل النيابة يكشف مفاجآت جديدة أثناء مرافعته في قضية نيرة أشرف ويبرئها من هذا الأمر (فيديو)

بيان من النيابة العامة بشأن جريمة شيماء جمال

العثور على جثة ممثلة أفلام مخلة عارية ومربوطة في شجرة

صديقة شيماء جمال تفجر مفاجأة عن ما شاهدته في جسدها بعدما ناظرت الجثة في المشرحة

حادث مروع بالكويت يسفر عن وفاة 5 مصريين و4 آخرين حالتهم حرجة

الخطيب: "يانكون" لن يغادر الأهلي وهذه مهمته الجديدة بعد التعاقد مع"سواريز"

شوبير: انتقال أشرف بن شرقي للأهلي سيحدث أزمة مع الشناوي وأفشة

الدولار يقفز بشكل مفاجئ في أكبر زيادة له منذ 5 سنوات

ADS
 

فيديو يثر الجدل لـ شيماء جمال قبل مقتلها.. ماتت ولم تلتزم بنصائحها لمتابعيها

Capture
شيماء جمال
Native
Teads
الأربعاء، 29-06-2022 03:02 م


أثار مقطع فيديو للمذيعة المقتولة شيماء جمال، وهي تتحدث عن العنف الاسري وتنصح الزوجات المعتفات بالهروب، كي لايتعرضن للقتل، موجة واسعة من التعاطف والجدل، حيث بدا وكأنها قتلت بنفس الطريقة التي كانت تنصح فيها النساء المعنفات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطقع فيديو للمذيعة شيماء جمال وهي تناقش قضية تعرُّض الزوجات للعنف الأسري، وأشارت أن نصيحةها الدائمة لأي زوجة تتعرض للضرب أن تهرب بدل أن تنتظر الموت، مؤكدة: «ليه نوصل إننا نمسك سكينة ونقعد نذبح في بعض، لو استحالت العشرة مع الزوج اهربي ومتسمعيش كلام حد ولا أهلك».
وكانت أجهزة الأمن قد عثرت على جثة شيماء جمال مدفونة داخل فيلا بالمنصورية بالجيزة، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ نحو 20 يوما.
وأكدت النيابة العامة أنها تلقت بلاغا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدا بالتسبب في ذلك.

وأشارت النيابة إلى أنها باشرت التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.

وكشفت النيابة، أنه بتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما. مؤكدا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها. بحسب عدد من الصحف المحلية.

وأوضحت النيابة أنه بسبب عضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو مؤثر.. سوداني تائه في الصحراء يترك وصيته قبل لحظات من وفاته عطشًا

download

وكيل النيابة يكشف مفاجآت جديدة أثناء مرافعته في قضية نيرة أشرف ويبرئها من هذا الأمر (فيديو)

2022_6_27_23_45_24_215

بيان من النيابة العامة بشأن جريمة شيماء جمال

أخبار متعلقة

2022_6_27_23_45_24_215

بيان من النيابة العامة بشأن جريمة شيماء جمال

62bc07c14c59b734fa5ba3d8

صديقة شيماء جمال تفجر مفاجأة عن ما شاهدته في جسدها بعدما ناظرت الجثة في المشرحة

hqdefault

ألفاظ خارجة سبب مقتل شيماء جمال.. شريك المتهم يكشف مفاجآت

62baa7fb4c59b708df526705

محامي الشاهد الوحيد في قضية شيماء جمال يفجر مفاجآت جديدة

8080_7

«المشاغبة».. ما لا تعرفه عن «مذيعة الهيروين» شيماء جمال

Picsart_22-06-27_23-43-40-469

أخفاه 7 أيام في الساحل.. شريك المستشار في قتل شيماء جمال يكشف تفاصيل الجريمة