فيديو.. والدة شيماء جمال تحتفل بحكم إعدام زوج ابنتها بذبح عجل





وثق مقطع فيديو لحظة احتفال والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، بعد تأييد إعدام المتهمين القاضي السابق أيمن عبد الفتاح (زوج القتيلة) وحسن الغرابلي اللذين شاركا في قتل شيماء ودفنها في إحدى المزارع بمنطقة البدرشين.

وأظهر الفيديو لحظة غناء والدة الإعلامية المقتولة، قائلة :"ولا بد من يوم موعود تترد فيه المظالم".

وبين الفيديو إحضار والدة شيماء "عجل" لذبحه على روح ابنتها، وقالت :"بشكر القضاء المصري اللي جاب حقي وحق بنتي اللي اتغدر بيها بدون وجه حق ومن غير أدلة، جوزها قتلها عشان مسكت عليه أدلة وملفات".

وأضافت :"كنت هجيب خروفين باسم المتهمين أدبحهم على روح بنتي، بس لقيت الخرفان مش حلوة جبت عجل هيدبح ويتفرق للغلابة على روح شيماء".