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فيديو والدة حلا الترك تعلق على حبس دنيا بطمة:" خلي بقوم برقص"

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والدة حلا الترك
الثلاثاء، 06-02-2024 10:46 ص


نشرت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك ، مقطع فيديو، عبرت خلاله عن فرحتها بحبس الفنانة المغربية دنيا بطمة، والتي كنات زوجة زوجها قبل طلاقهما.
وقالت خلال الفيديو: "ما ضل حد أمبارح ما بعتلي فيديو، طبعا اللي بالي بالكم أكيد كلكم عارفنها، تصدقوا صرت أضحك، حتى لو هالشيء صح أو حقيقي، خلي بقوم برقص".
وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل، واعتبر مغردون أن السابر تتحدث عن دنيا بطمة، وعلقت مغردة قائلة: "مالومها الحمدلله ربي أخذ حقها".
وأضافت مغردة: "بطمة، أفسدت عائلة وشتت شملها وحرمت طفله أمها وحرضت وكادت ، افرحي ولكن بلا شماتة".

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