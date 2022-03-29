فيديو هز المملكة.. سعودية توثق فيديو لتحرش والدها جنسيًا بها والشرطة تتحرك

الثلاثاء، 29-03-2022
04:01 م
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية
على وقع انتشار فيديو لفتاة
هربت من أهلها وسافرت خارج المملكة، مشتكية من تحرش والدها بها.
وتداول البعض فيديو وثقته الفتاة عبر هاتف ثبتته في حجرتها لتحرش والدها
بها، مشيرة إلى أنها أخبرت شقيقها وأعمامها وعماتها دون فائدة.
وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية في السعودية
أنه إشارة إلى
ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن شكوى فتاة في مقطع فيديو من تحرش أحد
أقاربها بها، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض عليه، وهو سعودي
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.
وبحسب صحيفة عكاظ تبين من إجراءات
الاستدلال إلى وجود الفتاة خارج السعودية
حالياً، وأن الحادثة حصلت منذ 3 أعوام
ولم تتلق الجهات المختصة حينها أي بلاغ عن ذلك..
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية أن المتهم أحيل إلى
النيابة العامة.
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