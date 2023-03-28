فيديو مروع.. لحظة وقوع حادث عقبة شعار بالسعودية ومصرع 20 معتمرًا وإصابة 29 آخرين





نشرت قناة "العربية" اللحظات الأولى للحادث المروري المروع الذي أسفر عن مصرع 20 معتمرًا وإصابة 29 آخرين في منطقة عسير جنوب غرب السعودية مساء أمس الاثنين.

ويظهر في مقطع الفيديو، اشتعال النيرن بكثافة في حافلة معتمرين بمنطقة عقبة شعار السعودية حيث كان ركاب الحافلة متجهين من محافظة خميس مشيط إلى مدينة أبها مرورًا بعقبة شعار، وشهدت الحافلة خللاً مما أدى إلى وقوع الحادث.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن الحافلة تتبع لشركة نقل محلية تحمل على متنها العشرات من المعتمرين من جنسيات مختلفة، كانت في طريقها إلى مكة المكرمة.

حادث آخر على الهواء مباشرة

وخلال بث مباشر لقناة "الإخبارية" السعودية التي كانت تغطي خبر الحادث، وقع حادث مروري آخر في نفس الموقع أثناء التغطية الحية.

وقال المراسل: "وقع حادث آخر في نفس الموقع.. خطورة واضحة لهذا المكان الذي نتواجد به نتيجة لكثرة المركبات، ويجري العمل على صيانة العقبة".

وبحسب صحيفة سبق المحلية، كان سبب الحادث الذي نتج عنه 20 وفاة وإصابة العشرات، "خلل في تهوية مكابح الحافلة"؛ ما أدى لاصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها.

وأفادت الصحيفة، بأن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية هرعت إلى موقع الحادث في حينه، ولا يزال العمل قائماً في موقع "عقبة شعار" الذي لا يزال مغلقاً عقب الحادث الذي وقع فيه.



