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فيديو مرعب لسقوط سيارة من على جسر في السعودية.. شاهد

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السبت، 17-06-2023 01:03 م نسمه عبد الوهاب
أظهر مقطع فيديو متداول بكثرة على مواقع التواصل في السعودية، سقوط مركبة من على جسر بالرياض على سيارة أخرى أسفل الجسر، ما أسفر عن وقوع إصابات وتعطل حركة المرور.حيث سقطت سيارة من أعلى جسر بطريق الملك فهد بالرياض، على سيارة أخرى في الأسفل، بعد كسر الحاجز من شدة السرعة.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، أظهر المقطع السيارتين في الأسفل محطمتين، ما تسبب بتعطل حركة المرور إثر الحادث على طريق الملك فهد نفق تقاطع أنس بن مالك، بسبب كسر الحاجز وسقوط السيارة على السيارات في النفق.

وتسبب المقطع بغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن مثل هذه الحوادث ناتجة عن السرعة الزائدة على الرغم من أن الدولة وضعت أنظمة وقوانين للحد من الحوادث وإزهاق الأرواح والممتلكات بالسرعة الجنونية، ومع ذلك ما زالت الحوادث مستمرة بسبب السرعة أو استخدام الجوال أثناء القيادة.




 


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