الإثنين 24 مايو 2021
توقيت مصر 21:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تنزيل رتبة رئيس مخابرات دولة عربية من جنرال إلى جندي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصري في الدوري

فيديو مرعب.. "لبؤة" تهاجم المدرب خلال عرض السيرك

تصاعد الموقف.. إثيوبيا ترد بعنف على العقوبات الأمريكية

حسن الرداد يهدد باللجوء للقضاء بسبب زوجته إيمي سمير غانم

بيان رئاسي بشأن لقاء «السيسي» بـ «تركي آل الشيخ»

الملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة بشأن الوافدين

مرحاض ذكي يلتقط صورًا للبراز ويرسلها إلى الأطباء لتحليلها

سقط من ظهر جواد..مصرع العميد القحطاني يُحزن السعوديين

المصري يتوعد الزمالك بهزيمة ساحقة قبل ساعات من المباراة

ADS
 

فيديو مرعب.. "لبؤة" تهاجم المدرب خلال عرض السيرك

"لبؤة" تهاجم المدرب
"لبؤة" تهاجم المدرب
Native
الإثنين، 24-05-2021 07:49 م فتحي مجدي
هاجمت لبؤة بوحشية، مروضها خلال عرض للسيرك في روسيا أمام حشد من العائلات يوم السبت. وعقب الهجوم، نقل المدرب مكسيم أورلوف إلى المستشفى إثر تعرضه لجروح.

كما تعرضت أورلوف لهجوم مرتين من قبل اللبؤة التي غرست أسنانها فيها أيضًا، مما تسبب في إصابات خطيرة في الذراع والساق تتطلب عناية طبية عاجلة.


وفر أفراد الجمهور في مشهد مرعب، حيث أصيبت امرأة حامل بنوبة صرع بسبب الصدمة.

وانطلق الأطفال المذعورون وأهاليهم من خيمة العرض عندما بدأت لبؤةان هائجتان في الشجار مع بعضهما البعض في الحلبة.

قالت الشاهدة فيكتوريا: "اللبؤات هائجات. عندما هربنا، كان هناك هدير بري من الحيوانات.

تم الهجوم على المروض. امرأة حامل أصيبت بنوبة صرع من الخوف. تم استدعاء سيارة إسعاف".

ووفق صحيفة "ديلي ستار"، استخدم المدرب مكسيم أورلوف، وموظفو السيرك الآخرون الأعمدة في محاولة لصد اللبؤة "فيجا" التي كانت تتشاجر مع زميلتها "سانتا".


لكن في نوبة جنون، خرجت اللبؤة وعضت أورلوف الذي نُقل إلى المستشفى في موشكوفو بمنطقة نوفوسيبيرسك في روسيا.

ومنذ الهجوم ، الذي يعد الأحدث من بين العديد من الهجمات في روسيا، تجددت الدعوات لفرض حظر على الحيوانات الحية في السيرك. وقرر مسؤولو السيرك التوقف عن استخدام اللبؤة في العروض، وهم يبحثون الآن عن منزل جديد محتمل لها.

وقال أورلوف، بعد نقله إلى المستشفى: "حالات مثل اليوم نادرة جدًا، لكن الحيوانات حيوانات.

فيجا تبلغ من العمر خمس سنوات وكانت ضالة منذ الطفولة.

سنتفاوض مع حدائق الحيوان لاستبدالها بشبل أسد صغير". وألقى باللوم في الهجوم على السيرك الذي لا يعمل أثناء الوباء.

قالت المعلقة إيفجينيا لوكيانوفا: "كم عدد الحالات المماثلة قبل أن يتوقف الناس عن النظر إلى معاناة الحيوانات البرية على أنها تسلية للأطفال؟.

وقالت ناتاليا أمور: "هذا تعذيب للحيوانات البرية".

https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/lioness-mauls-trainer-brutal-circus-24164209
 

إقرأ ايضا

واسيني بو عزة

تنزيل رتبة رئيس مخابرات دولة عربية من جنرال إلى جندي

إثيوبيا وأمريكا

تصاعد الموقف.. إثيوبيا ترد بعنف على العقوبات الأمريكية

حسن الرداد وايمى سمير غانم

حسن الرداد يهدد باللجوء للقضاء بسبب زوجته إيمي سمير غانم

أخبار متعلقة

كورونا

بشرى سارة بشأن علاج كورونا