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فيديو مرعب.. الأرض تبتلع مجموعة أشخاص يرقصون في حفل زفاف بشكل مفاجئ

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حفل الزفاف
Native
Teads
الثلاثاء، 27-12-2022 09:33 ص

 

 

شهد حفل زفاف في الهند واقعة صادمة، تمثلت في ابتلاع الأرض بعض الحاضرين خلال احتفالهم ورقصهم، في فيديو انتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما جاء في موقع "arynews"، انتشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، "إنستجرام"، وحصد عدد مشاهدات تخطى الـ200 ألف.

ويظهر في الفيديو مجموعة أشخاص في حفل الزفاف يرقصون، وبينما كان الجميع مندمجين مع أنغام الموسيقى، فجأة ، انشقت الأرض وسقطت المجموعة بأكملها في الحفرة.

بينما شوهد البعض الآخر، الذين فروا من الحادث، وهم ينظرون إلى الأشخاص في الأسفل، وفي الوقت نفسه، لا توجد معلومات إضافية بشأن مكان الحادث.

 
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

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