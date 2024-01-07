فيديو.. مراسم دفن وعزاء لـ قطة ابنة مسؤولة بدولة عربية بحضور رجال دين





أثارت ابنة نائبة عمدة سلا المغربية الجدل بعدما أقامت مراسم عزاء لـ "قطتها" وفق الطقوس والتقاليد المعمول بها في المغرب.

وظهرت المرأة ، وهي متأثرة بوفاة قطتها السوداء حيث قالت وهي تبكي : "مقدرتش ننساها ودرت ليها هاذ الصدقة.. الله يرحمها ويوسع عليها ويعطيها جنات النعيم".

وأبان الفيديو المرأة وهي تضع قطتها الميتة في شئ يشبه التابوت كما كانت تحضر وجبة الكسكس الشهيرة، وقامت بعمل العزاء بحضور حفظة القرآن الكريم، والدعاة والفقهاء صدقة على روح قطتها.