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فيديو مذهل.. لحظة سقوط طفل من الدور الثالث في حضن رجل بالشارع

. لحظة سقوط طفل من الدور الثالث في حضن رجل بالشارع
. لحظة سقوط طفل من الدور الثالث في حضن رجل بالشارع
 
الجمعة، 28-08-2020 09:36 م
أظهر مقطع فيديو، لحظة سقوط طفل سوري يبلغ من العمر عامين من الدور الثالث في حضن مواطن تركي كان يجلس مع رفاقه في شارع بولاية غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد.

كان الشاب ويدعى "إسماعيل ألمز" يجلس أمام محل صاحبه، عندما سقط عليه الطفل ويدعى "عبدالقادر" من منزل عمه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، وتحطم الكرسي الذي كان جالسًا عليه.

فيما سارعت والدته إلى النزول أسفل البناء لتأخذ طفلها وتنصرف على الفور.

وقال "إسماعيل" في تصريحات لموقع "خبر. أ" التركي: "كنا نتبادل أطراف الحديث مع الأصدقاء، حيث رن هاتفي، فبينما كنت أحاول الرد على الهاتف، تفاجأت بسقوط الطفل في حضني، أصيب أنفي ويدي برضوض بسيطة، ولكن هذا لا يهم، المهم هو أنّ الطفل نجا بفضل الله عز وجل".

وأضاف عم الطفل، أن زوجة أخيه وابنه عبدالقادر قدما إليهما بهدف الزيارة.

وأوضح، أنه "بينما كانت النساء تجهزن الطعام في المطبخ، أغلقت جميع الأبواب، وذهبت إلى النوم، ولا أعلم كيف فتح الطفل الباب وخرج إلى الشرفة، لنتفاجأ بسقوطه، والحمد لله أن إسماعيل كان جالسا، حيث سقط ابن أخي في حضنه".

 

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