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فيديو.. مدمرة بريطانية تتعرض للتحرش من طائرات وسفينة روسية وتطلق نيرانها

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Native
الخميس، 24-06-2021 03:58 م


تم تصوير الحادث الحدودي قبالة ساحل شبه جزيرة القرم على متن المدمرة البريطانية ديفيندر.
ظهر تقرير لمراسل بي بي سي جوناثان بيل، الذي كان على متن المدمرة ديفيندر خلال حادثة أمس قبالة ساحل شبه جزيرة القرم. في بداية الفيديو، على ما يبدو أمام الكاميرا فقط، قام أفراد الطاقم بتحميل مدفعية السفينة وقاذفات الصواريخ.
ثم ظهرت سفينة دورية روسية في الفيديو، تلاحق مدمرة بريطانية. في مرحلة ما، اقتربت من المدمرة قدر الإمكان.
يمكنك أن ترى بوضوح كيف تحلق قاذفات سو-24 بجوار المدمرة. اعترف أحد البحارة في مقابلة مع أحد المراسلين أن الطائرات بدت مهددة. كما يسمع في التقرير نداء إلى طاقم حرس الحدود الروسي باللغة الإنجليزية. ويطالبون بمغادرة المنطقة ويحذرون من أنهم سيفتحون النار.
من الجدير بالملاحظة أن البحارة ارتدوا أقنعة وقفازات بيضاء بعد ذلك مباشرة، أو كما يطلق عليهم في البحرية البريطانية FROG. يتم استخدامها في حالة وجود خطر حريق على السفينة.
كما يمكن سماع صوت طلقة تحذيرية أطلقها القارب بوضوح في الفيديو.
وظهر في الفيديو لقطات الحادث، التي صورتها وزارة الدفاع الروسية أيضا.
 

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