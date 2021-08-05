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فيديو مدته 30 ثانية يوثق لحظة هتك عرض فتاة الهرم بمنطقة عفتها

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الخميس، 05-08-2021 12:24 م

كشفت التحقيقات تفاصيل مقطع فيديو 30 ثانية تم تداوله عبر تطبيق «واتس آب»، يوثق تعرض فتاة للتحرش الجنسي في شارع الهرم، وقالت إن المتحرش دفع المجني عليها على الأرض وقام بوضع يده على مناطق حساسة من جسدها وفر هاربا.
وبمواجهة المتهم بمقطع الفيديو وأقوال المجني عليها اعترف بارتكابه الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتحرش 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت شرطة الهرم باستكمال التحريات في الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة رصدت تداول مقطع فيديو على «واتس آب» تم تفريغه من كاميرات مراقبة ويوثق لحظة تحرش جنسي تعرضت لها فتاة في شارع الهرم. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الفتاة وسماع أقوالها في الواقعة، كما تم القبض على المتهم.
وقالت التحريات إن ضحية التحرش من سكان منطقة هضبة الأهرام، فوجئت بالمتهم أثناء مرورها في الشارع يتحرش بها جنسيا، ثم دفعها على الأرض خلف إحدى السيارات ووضع يده على جسدها ثم فرّ هاربا، بعد تداول الفيديو بساعات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وعرضه على جهات التحقيق.
 

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