فيديو.. مداهمة مزرعة حمير في المنوفية واكتشاف الصدمة

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العثور على مزرعة حمير وبداخلها حمير مذبوحة ومسلوخة بإحدى القرى بالمنوفية.

وفي التفاصيل، داهمت أجهزة الأمن مزرعة حمير بقرية منشأة سلطان التابعة لمدينة منوف بمحافظة المنوفية، بعد تلقي بلاغًا من الأهالي، حيث عثر بداخلها على حمير نافقة وأخرى مذبوحة وثالثة مسلوخة.

وبينت التحقيقات أن إجمالي عدد الحمير داخل المزرعة الغير مرخصة، 19 حمارًا ، 5 نافقة، و14 حمارًا حيًا، وأن المزرعة مؤجرة لشخص يعمل تاجرًا وكان قد سبق اتهامه بذبح وسلخ حمير منذ عام.

وأفادت بأن المتهم يقوم بتربية الحمير وذبحها وسلخ جلودها لبيعها، فيما تم القبض عليه وأحيل إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.