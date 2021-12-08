فيديو مخل لسعودي وسورية في سيارة بالشارع يحدث صدمة وبيان عاجل من الشرطة

الأربعاء، 08-12-2021
12:18 م
سادت حالة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، على إثر
انتشار فيديو لشخص في سيارة ومعه فتاة بملابس جريئة، والتي نزلت من السيارة في
الشارع وأدت وصلة رقص مثيرة أمام الجميع ما أحدث موجة جدل وغضب.
وبعد مرور أقل من 24 ساعة صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن
الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية رجل وامرأة ظهرا في مقطع فيديو
متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات تخالف الذوق العام، وهما مواطن
ومقيمة من الجنسية السورية
، وجرى استدعاؤهما واستكمال الإجراءات النظامية الأولية
بحقهما.
: