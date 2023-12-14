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فيديو مخل بالحياء.. بيان من الداخلية بشأن واقعة التجمع

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الداخلية
الخميس، 14-12-2023 10:44 ص
 

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، المتهم بالتعدي على فتاه بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء في التجمع.
عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاه بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
بالفحص تبين قيام إحدى الفتيات بتحرير محضر ضد قائد إحدى السيارات لقيامه بالتعدي عليها بالسب ومحاولة الاستيلاء على الحقيبة الخاصة بها، كما تبين قيام فتاتين أخرتين بتحرير محضرين ضد ذات الشخص لقيامه بارتكاب ذات الأفعال.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته السيارة قيادته
وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها لمعاناته من اضطرابات نفسية.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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