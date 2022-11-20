فيديو.. محمد صلاح يحرج سيدة ويرفض مصافحتها في الكويت

الأحد، 20-11-2022
01:31 م
رفض اللاعب محمد صلاح
، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مصافحة
سيدة خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا الودية التي أقيمت يوم
الجمعه الماضي في الكويت
.
وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اللاعب متوجها ناحية المكان
المخصص لاستلام جائزة أفضل لاعب في المباراة، ومع مصافحته رجلين من اللجنة المنظمة
للمباراة، مدت سيدة كانت تقف بجوارها يدها لمصافحته لكنه لم يصافحها، واتخذ مكانه
لالتقاط صورة الجائزة.
وظهرت السيدة التي تبدو من ملامحها أنها ليست عربية في موقف بالغ الحرج،
وهو ما ظهر جليا على ملامحها.
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