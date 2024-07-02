فيديو متداول.. الدفاع الجوي يسقط هدفاً اقترب من الحدود المصرية

تداول نشطاء
مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لمنظومة الدفاع الجوي المصرية
"بيتشورا" سوفيتية الصنع وهي تتصدى لهدف في سماء البلاد.
وقال نشطاء
مواقع التواصل الاجتماعي: "لحظه تعامل قوات الدفاع الجوي مع هدف جوي مجهول
المصدر بعد اقترابه من الحدود المصرية في منطقة البحر الأحمر وإسقاطه"، حيث
لم يتسن لنا التأكد من صحة الفيديو ومصدر المعلومات الواردة وومن تسجيله.
كما أنه لم يتم
إصدار تصريحات رسمية حول هذا الفيديو في مصر.
ويأتي نشر
الفيديو تزامنا مع احتفال قوات الدفاع الجوي المصرية بعيدها الـ54 والذي يواكب
ذكرى بناء حائط الصواريخ في الثلاثين من يونيو عام 1970م.
منظومة الدفاع الجوى بيتشورا 2 إم 🛡️ تتبع هدف جوي مجهول المصدر وتُغلق عليه وتطلق صاروخ 🚀 بعد اقترابه من اجواء محافظة البحر الأحمر ونستمع إلى صيحات الله أكبر من الحضور في نهاية الفيديو#السوريين #تركيا #إسرائيل #الجيش_المصري #القوات_المسلحة #السيسي #زيزو #لبنان #حسام_حسن pic.twitter.com/opifVZWvlK