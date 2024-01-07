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فيديو مؤلم.. وائل الدحدوح يودع نجله حمزة بعد استشهاده في قصف للاحتلال

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وائل الدحدوح
الأحد، 07-01-2024 01:30 م

 

 

استشهد الصحفي حمزة وائل الدحدوح، نجل مراسل شبكة «الجزيرة» في غزة وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية بمنطقة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد الصحفي مصطفى ثريا، في القصف ذاته الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تكمل اليوم 3 أشهر من عدوانها على غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤلم للحظة توديع وائل الدحدوح نجله حمزة، وسط انهياره من البكاء وكل من حوله.

وكان "الدحدوح" فقد من قبل ابنته وزوجته وحفيدته في قصف للاحتلال أيضا.

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ أن شن مقاتلو الحركة هجوما على الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز نحو 200 أسير.

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