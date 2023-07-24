فيديو مؤلم.. لحظة وفاة بطل كمال أجسام بريطاني أثناء رفع الأثقال





أعلنت وسائل إعلام بريطانية عن وفاة بطل كمال الأجسام الشهير جاستن فيكي بعدما سقط على رقبته أوزان ثقيلة أودت بحياته في الحال.

وذكرت صحيفة ذا صن أن صالة باراديس بالي الرياضية، شهدت حادثا مأساويا بسقوط 210 كيلو جرامات على رقبة لاعب كمال الأجسام جاستن فيكي، الذي يبلغ من العمر 33 سنة، مما أسفر عن مصرعه بعد فشل كل محاولات إنقاذه، وسط في حالة من الحزن سيطرت على أصدقائه وكل المهتمين بعالم كمال الأجسام.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد اللحظات الأخيرة في حياة اللاعب قبل وفاته، وكشف الفيديو أيضا فشل مراقب الصالة الذي كان يقف خلفه في إنقاذ حياته قبل أن يسقط على الأرض وتهوى 210 كيلو جرامات على مؤخرة رقبته.