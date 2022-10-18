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فيديو مؤثر.. ولي عهد الكويت ينهمر في البكاء أثناء قراءة آية قرآنية في مجلس الأمة

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ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح
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الثلاثاء، 18-10-2022 03:23 م
انهمرت دموع ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء خلال أولى جلسات مجلس الأمة الكويتي الجديد بعد الانتخابات.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "المجلس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشعل يبكي خلال تلاوته آية قرآنية من سورة آل عمران: "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا"، وسط تصفيق حار من الجمهور.

وقال ولي العهد الكويتي إن "على المواطن الكويتي مسؤولية المتابعة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم، وأضاف: "الكل شريك في تحمل مسؤولية الشعب والأسرة الحاكمة كل في موقعه ومنصبه".

وشدد على ضرورة "امتناع المجلس عن تقديم العطاءات ورفع الجلسات قبل موعدها المقرر ورفع الأصوات التي تخرج عن أدبيات الحوار"، وقال إن "السلطة التنفيذية تتحمل مسؤولية النزول إلى القاعدة والتطرق إلى احتياجات المواطنين".

وأضاف: "لا تستمع إلى دعاة الفرقة والفتنة الذين يراهنون على ضرب الوحدة الوطنية".
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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