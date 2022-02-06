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فيديو مؤثر.. ماذا قالت أسرة الطفل ريان بعد وفاته

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الأحد، 06-02-2022 10:50 ص

أجرت قناة «الغد» لقاء مع أسرة الطفل الراحل ريان عقب وفاته.
وظهرت أسرة الطفل ريان في مشهد مؤثر عقب تلقيهم خبر وفاة ابنهم ريان، بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخل بئر على عمق 32 مترا تحت الأرض، داعين المولى عز وجل أن يرحمه ويكون شفيعا لهم.
وأعلن الديوان الملكي في المغرب، السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.
وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على أثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".
يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.
 

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