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فيديو مؤثر للفنان فهد الحيان قبل وفاته بشكل مفاجئ

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فهد الحيان
الثلاثاء، 16-05-2023 08:48 ص

 

توفى الفنان السعودي فهد الحيان بشكل مفاجئ ما سبب صدمة بين الجميع.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الفنان الراحل توفي إثر إصابته بسكته قلبية، عن عمر ناهز 52 عاماً. مضيفة، أن الفنان الراحل متزوج وله ثلاثة من الأبناء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الراحل فهد الحيان وهو يتحدث عن والدته المتوفية.

وقال الفنان الراحل خلال الفيديو أنه كان يحرص على زيارة والدته كل يوم جمعة بعد الصلاة، مشيرا إلى أنه في أحد الأيام كان يفكر أن يذهب إليها ونسي أنها في القبر ، وبدا متأثرا بوفاتها.

وأضاف: "يا إخوان كل واحد يهتم بأمه وأبوه، لأن في يوم من الأيام راح تفقدهم".

يذكر أن الفنان الراحل شارك في مسلسل "طاش ماطاش" الموسم الثاني، ثم توجه إلى الإنتاج خلال عام 2006، وأنتج مسلسل خليجي كامل.

كما أنتج مسلسل "غشمشم"، عمل فيه دور البطولة، الذي جسده على مدار ستة أجزاء.

 

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