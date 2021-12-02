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فيديو مؤثر.. لحظة دخول قرية كاملة الإسلام بعد أن كانوا يعبدون صنمًا لسيدة

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سكان القرية
Native
Teads
الخميس، 02-12-2021 12:10 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة دخول قرية كاملة في الإسلام، في دولة بنين غرب أفريقيا الشهر الماضي.
وبحسب فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر أحد الدعاة من إحدى الجمعيات الإسلامية في بنين، وهو يلقن أعدادا غفيرة من القرية الشهادتين، الذين وقفوا رجالا ونساءا في صفوف أمامه وهم يرددون الشهادتين.
وبحسب الفيديو يقوم الداعية  بترديد الشهادتين وهم يقومون بترديدها خلفه بصوت عالٍ.
كما يقول بحسب الفيديو: أن الجنة حق وأن الساعة حق ، وأن الله يبعث من في القبور، مؤكدا أن ذلك وقع في الثامن عشر من ربيع الأول، أي الشهر الماضي.
كما قاموا بتكسير الصنم الذي كانوا يتعبدون به وهو عبارة عن صنم لسيدة شبه عارية، وسط تكبيرات "الله أكبر".
 

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