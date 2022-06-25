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فيديو مؤثر.. سعودي يزور عامل المزرعة المصري بعد فراق 40 عامًا

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السبت، 25-06-2022 09:45 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر لمواطن سعودي يزور عامل مزرعته المصري بعد فراق 40 عاماً.
وظهر في الفيديو، المواطن يتبادل الأحضان والقبلات مع عامل مزرعته المصري، حيث لم يتذكره في البداية.
وسأل المواطن، العامل المصري عن الشخص الذي كان يعمله عنده في السعودية وأولاده، فأجابه بأن كان يعمل عند الرويعي، وأولاده هم محمد واسماعيل وزين وعبدالله وعبدالعزيز.
وفاجأ المواطن، العامل المصري بأنه عبدالله، فاحتضنه وقبله، معبرا عن سعادته للقائه بعد أكثر من 40 عاماً.

 

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