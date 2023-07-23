فيديو مؤثر.. أول ظهور للشيف بوراك بعد أزمته مع والده





نشر الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، فيديو له في أول ظهور بعد خلافه مع أبيه.

وشارك الشيف مقطعا مصورا عبر حسابه في "إنستغرام"، وهو يجلس مبللاً من ماء نافورة خلفه وتبدو عليه ملامح الحزن والحسرة وكأنه يبكي، وعلق "تصبحون على خير جميعاً".

وحصد المقطع المؤثر مشاهدات تعدت مليون مشاهدة، وأكثر من 15 ألف تعليق عبر فيها كثير من محبيه عن دعمهم له ووقوفهم إلى جانبه في ظل أزمته العائلية والمالية.