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فيديو.. لميس الحديدي: الأسوأ لم يأتي بعد وهذا ما سيحدث

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لميس الحديدي
Native
Teads
الأحد، 25-12-2022 09:27 ص

 

قدمت الإعلامية لميس الحديدي، فقرة خاصة من برنامج "كلمة أخيرة"، حيث ظهرت في الأستوديو المزين بزينة رأس السنة، موجهة التهنئة للمشاهدين بمناسبة أعياد الميلاد.

 

وقالت لميس الحديدي: "السنة اللي جاية شكلها ازاي.. رغم البوادر والمؤشرات، لكن التوقعات الاقتصادية تقول إن الأسوأ لم يأت بعد.. كلها مؤشرات مؤلمة".

 

وتابعت لميس الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "نتمنى ربنا يخلف هذه المؤشرات ولكننا جزء من هذا العالم، ونعيش الأحداث الجارية، والتضخم العالمي".

 

وأكملت لميس الحديدي: "النظرة التشاؤمية للاقتصاد العالمي، وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، والأحداث الأخرى التي ترى أن عام 2023 هو الأسوأ".

 

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