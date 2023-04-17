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فيديو لـ هالة صدقي من كواليس التصوير يثير الجدل حول نهاية "جعفر العمدة"

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فيديو لـ هالة صدقي من كواليس التصوير يثير الجدل حول نهاية "جعفر العمدة"

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هالة صدقي
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الإثنين، 17-04-2023 01:01 م

أثارت الفنانة هالة صدقي، جدلا بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر حساباتها على السوشيال ميديا، حول تغيير نهاية أحداث مسلسل "جعفر العمدة".

وعادت "صدقي"، لحذف الفيديو بعد طرحه أمام الجمهور، والتي أكدت فيه عودتها لتصوير مشاهد في الحلقة الأخيرة من مسلسل "جعفر العمدة" بسبب حرق الجمهور لنهاية المسلسل قبل عرضه.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الفيديو المحذوف لـ هالة صدقي، واحتفظت به بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، ومنها برنامج "عرب وود".

وظهرت هالة صدقي في الفيديو المحذوف وهي تستعد لعمل مكياج شخصية صفصف والدة "جعفر العمدة" ضمن أحداث المسلسل.

وقالت هالة، في الفيديو: "نداء من صفصف النهاردة يوم العيد منزلنا.. بطلوا توقعات.. بتتوقعوا.. وصفصف تشتغل.. بتتوقعوا وحاجات بتتغير.. أبوس إيدكم عايزة أعيد.. بلاش توقعات.. عجبكوا كده؟ وأنا اللي بدفع التمن.. كل سنة وأنتو طيبين.. تعبت".

الجمهور توقع تغير النهاية بسبب تسريب ما سيحدث خاصة أن الأحداث في المسلسل تحمل مفاجأة جديدة مع نهاية كل حلقة.

وكان الفنان طارق النهري قال، إن ما تم تداوله عن تغيير نهاية مسلسل "جعفر العمدة" غير صحيح، وأضاف: "لا طبعا، والمخرج هو المسؤول الأول عن حدوث أي تغيير أو لا، ولو كان فيه تغيير للنهاية كنا خدنا خبر".
 

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