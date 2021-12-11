فيديو لـ محمد صلاح يُجبر «الصحة العالمية» على التعليق

السبت، 11-12-2021
03:12 م
وجه
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
، الدكتور تيدروس أدهانوم، رسالة إلى اللاعب المصري،
محمد صلاح
، بعد حديثه الأخير عن اللقاحات ضد فيروس "كورونا".
ونشر
أدهانوم، عبر حسابه على تويتر صورة تضمنت تصريحات محمد صلاح
خلال مقابلته مع قناة
"إم بي سي مصر" قائلا: "شكرا لمحمد صلاح
، على كلمات الدعم هذه"،
مضيفا أن "اللقاحات تعمل على إنقاذ الأرواح، بما في ذلك ضد "كوفيد-19"،
لذا نأمل أن يتعاون العالم معا لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في كل مكان".
وخلال
اللقاء سأل الإعلامي عمرو أديب
عن تعامل الفرق العالمية عامة في عالم كرة القدم مع
إصابة أو إعياء أي لاعب من فريقها، ليوضح نجم ومهاجم نادي ليفربول
الإنجليزي، أن
"الموضوع بيحصل وأن الإدارة تتفهم ذلك"، لاسيما أن هذا الأمر طبيعي وخارج
عن إرادة اللاعب.
أما
عند سؤاله عن إصابته بفيروس كورونا، وما إذا كان النادي وجه له أي ملاحظة أو محاسبة،
فرد صلاح ضاحكا: "هم ما عملوش مشكلة بس سألوني إنت مش جالك كورونا في فرح"،
إلا أنه أضاف أن الناس تتفهم أن الفرح كان فرح أخيه، وأن مثل تلك المناسبات لا تحصل
كل يوم. وقال ممازحا: "أتمنى ما يتجوزش كل يوم".