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فيديو لحوار أثار الجدل بين سائق مصري وسائح سعودي.. ماذا حدث؟

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السعودي
الخميس، 01-02-2024 01:27 م


وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حوارا بين سائق مصري وسائح سعودي.
ووجه السائح السعودي حديثه للسائق قائلا: " أنا قلت لك، أمي لبنانية وأبوي سعودي".
ورد السائق: "عشان كذا، أنت أمور "جميل" أوي لأمك اللبنانية لأن السعوديين مش حلوين رجال ونساء إلا قلة قليلة شباب تلاقيهم 7% أو 10% حلوين.
فيما قال السائح : " الجمال كله في السعودية"، ورد السائق: " لا لا بتهيألك يا كينج، الجمال كله هنا والدفء".
وسأل السائح: " والفلوس وين؟"، وأجاب السائح: " عندكم في السعودية والكويت والإمارات.. أوعى وشك".

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