فيديو.. لحظة القبض على نجوم بوليوود في قضية مخدرات

الأحد، 27-09-2020
09:29 ص
عبد القادر وحيد
وثق
مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع
على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة
القبض
على نجوم بوليوود
في قضية مخدرات
.
وكانت السلطات الهندية، قد ذكرت أمس الأول أن مجموعة من أبرز الممثلين يخضعون لتحقيق في قضية
مخدرات
، ما أحدث صدمة في قطاع السينما، للكشف عن أي صلة محتملة بين القطاع وتجارة
المخدرات
.
كما
ذكرت وسائل إعلام هندية، أن المكتب سيستجوب الممثلة ديبيكا بادوكون، إحدى أشهر الممثلات.
وأفادت
قناة تلفزيونية محلية، أن "بادوكون، شوهدت وهي تصل إلى مومباي في وقت متأخر الخميس
الماضي قبل استجوابها أمس السبت.
وقد
تم استجواب عدة مشاهير بقطاع السينما الأسبوع الماضي في مومباي، منهم منتجون ومديرو مواهب ومصمم
أزياء.