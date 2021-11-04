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فيديو.. لحظة اقتحام قوات الأمن لمنزل محتجز رهائن الفيوم

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البلطجي
Native
الخميس، 04-11-2021 10:07 ص


أذاعت قناة "إكسترا نيوز" لقطات تحرير رهائن الفيوم، بعد محاصرة منزل المتهم والأماكن المحيطة.
حيث نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية فى القبض على  المسجل خطر “أيمن. ع”، 45 سنة، وتحرير الرهائن الذين احتجزهم  مسجل داخل منزله بالطريق الدائرى  بميدان عبد المنعم رياض بمركز الفيوم، عقب قيامه بإطلاق النيران من بندقيته الآلية على قوات الأمن، ورفض  تسليم نفسه لأجهزة الأمن.
توجهت حملة بإشراف اللواء عادل سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام بوزارة الداخلية، واللواء ثروت المحلاوى، مدير أمن الفيوم، إلى منزل  المتهم، وبعد مفاوضات كثيرة واستغاثات لتحرير الرهائن، قام المتهم بإطلاق الرصاص على أجهزة الأمن من بندقية آلية كانت بحوزته، فبادرته القوات الرصاص، وتمكنت من القبض عليه بعد إصابته بطلق نارى فى فخده اليسرى، وتم تحرير الرهائن من الأطفال الذى كان المتهم يتخذهم دروعا بشرية له، ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.
كانت  أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم واصلت جهودها للقبض على زوج يحتجز أولاده وأسرته  بمنزله الكائن بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بمحافظة الفيوم، وقيامه بإطلاق الرصاص فى الهواء على أجهزة الأمن لمحاولة الهرب، بعد احتجازه أبنائه كدروع بشرية.
 

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